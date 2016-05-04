Житомирщина: у Баранівському районі знову забруднили дві річки

Про це повідомив офіційний сайт Житомирської облдержадміністрації, передає кореспондент УНІАН.

Як зазначається у повідомленні, річки ( Случ та Хомора - УНІАН) у Баранівському районі забруднили знову.

Також уточнюється, що на вихідних, поки Житомирщина відзначала Великдень, знову відбувся несанкціонований скид відходів виробництва у річку Хомора.

Представники робочої групи виїхали на місце події та зазначають, що забруднення фіксується у річці Хомора від кордонів Житомирської та Хмельницької областей та до місця впадання у річку Случ на території Баранівського району.

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Вода набула помітно темнішого кольору, ніж після першого випадку забруднення (у квітні цього року - УНІАН), а також має неприємний різкий запах.

Фахівці з лабораторії санепідслужби Баранівського району вже взяли проби води на аналізи.

"На минулому тижні робоча група мала провести перевірку Понінківської та Миропільської фабрик. У результаті – Миропільська фабрика перевірку пройшла, а на територію Понінківської фабрики спеціалістів не пустили",- зазначають в ОДА.

Відомство стверджує, що у той же час було зафіксовано умисне пошкодження очисних споруд Першотравенського заводу електротехнічного фарфору у Баранівському районі.

"Найближчим часом все ж буде організована перевірка ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» – управління екології та природних ресурсів ОДА вже звернулося до прокуратури", - йдеться у повідомленні облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня цього року голова Житомирської ОДА Сергій Машковський звернувся до жителів Бараніщини з проханням тимчасово обмежити перебування біля річок Случ та Хомора.

Тоді ж на певний час Управлінням ДСНС в області було оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру об'єктового рівня, пов'язану з інфекційним захворюванням риб невизначеної етіології. Йдеться про випадок масової загибелі водних біоресурсів: риби, молюсків, водної рослинності та інших водних організмів.

Відповідні служби проводили знезараження та заходи з недопущення поширення забруднення на інші території.

За версією Житомирської ОДА, вказана ситуація із забрудненням річок у Баранівському районі склалася внаслідок несанкціонованого скиду відходів виробництва одного з підприємств смт Понінка Хмельницької області у річку Хомора, яка є притокою річки Случ та неналежного функціонування очисних споруд в місті Полонне.

У квітні цього року Житомирська ОДА ініціювала перевірки підприємств, які знаходяться біля забруднених річок Хомора та Случ. За фактом забруднення річок Хомора та Случ у Баранівському районі Житомирщини прокуратура відкрила кримінальне провадження, а у районі оголосили надзвичайну ситуацію.

Після проведених заходів ситуацію тимчасово вдалося стабілізувати, і от тепер річки знову забруднили.