У Львівській області за минулу добу від укусу змій постраждали дві людини

У Львівській області за минулу добу, 4 травня, від укусів змій постраждали дві людини.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, в Сколівську районну лікарню 4 травня госпіталізовано 64-річний житель села Верхнє Висоцьке Турківського району з діагнозом «укус змії».

В цей же день, у Сколівську лікарню госпіталізували ще одного пацієнта - 62-річного жителя села Коростів Сколівського району, якого вкусила змія.

Стан обох потерпілих – середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Львівській області від укусу змії постраждала дев'ятирічна дитина з села Либохора Сколівського району.