У Криму на сьогодні і завтра оголошено штормове попередження

У Криму на 5-6 травня оголошено штормове попередження.

Як сказано в повідомленні кримського главку МНС, підконтрольного Росії, в ці дні очікуються сильні опади, вітер та грози.

«Вдень 5 травня, протягом 6 травня в Криму очікуються місцями сильні зливи, грози, град, шквали 17-22 м/с», – йдеться в повідомленні.

У відомстві просять дотримуватися заходів обережності в цей період і не виключають збої в роботі Керченської поромної переправи.

Як передає Крим.Реалії, на цьому тижні в Криму кілька разів оголошували штормове попередження і через негоду зупиняли роботу поромної переправи через Керченську протоку.

Поромна переправа є основною транспортною артерією, яка з'єднує окупований Крим з Краснодарським краєм Російської Федерації.

*** Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».