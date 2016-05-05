Сьогодні в Києві очікуються грози та шквали 15-20 м/сек.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за прогнозом Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 6 травня, в Києві прогнозується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/сек. Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°.

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