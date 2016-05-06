В Одесі госпіталю Держприкордонслужби фіни подарували мобільний рентген-апарат

Одеському клінічному госпіталю Державної прикордонної служби України фіни подарували мобільний рентген-апарат MUX-100 H series. Як повідомили УНІАН в секторі взаємодії із засобами масової інформації Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України 5 травня апарат передано від Центру медичної візуалізації Фінляндії. «Рентген-апарат MUX-100 H series, який прикордонники отримали в якості гуманітарної допомоги, завдяки своїй мобільності і сучасності, значно прискорить процедуру обстеження та діагностики важкохворих, звільнивши їх від необхідності транспортування в рентген-кабінет», - відзначили в секторі.

Читайте такожІвано-Франківська дитяча лікарня отримала медобладнання для догляду за недоношеними немовлятамиНа церемонії вручення були присутні і представники МЗС України, які взяли на себе оформлення всіх документів, щоб доставити апарат з Фінляндії в Україну.

Читайте такожУ Житомирській лікарні встановили новий томограф вартістю 30 млн«За час проведення АТО госпіталь прийняв і надав медичну допомогу 200 пораненим прикордонникам. Самі лікарі також неодноразово виконували свої обов'язки в зоні АТО, тому добре розуміють необхідність і корисність такої мобільної апаратури», - підкреслили в управлінні.