У Сумах зібрали майже 700 тисяч грн допомоги онкохворим дітям

У Сумах під час 6-ї благодійної акції «До Світлого Дня – світлі вчинки», що традиційно проводилася до Великодня, зібрали майже 0,7 мільйона гривень допомоги онкохворим дітям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні організатори акції повідомили на прес-конференції в Сумському єпархіальному управлінні.

Зокрема, акція проводилася спільними зусиллями Сумської єпархії УПЦ та філії Національної телекомпанії України «Сумська регіональна дирекція» (раніше Сумська обласна державна телерадіокомпанія – УНІАН) протягом Великого Посту.

Читайте такожДіти-переселенці з Донбасу продовжують отримувати допомогу психологів «Під час акції проводився збір благодійних пожертв, які міг зробити кожен, поклавши кошти до скриньки із логотипом акції у будь-якому православному храмі Сумської єпархії. Крім того, протягом акції було проведено благодійний концерт, а також дві благодійні ярмарки. Загальна сума зібраних коштів станом на 5 травня – 667 тисяч 714 гривень. Це найбільша сума, яку було зібрано за шість років проведення акції», – повідомила заступник генерального директора філії НТКУ «Сумська регіональна дирекція» Оксана Кириленко.

За її інформацією, цього року до акції долучилися навіть в Афінах: ляльковий театр «People & Puppet's Svit» дав три вистави, збір з яких був спрямований на допомогу онкохворим дітям Сумської області.

Читайте також500 тисяч продуктових наборів видав Штаб Ахметова дітям ДонбасуОрганізатори акції подякували всім, хто долучився до загальної справи милосердя і зібрання коштів, щоб надати ефективну допомогу в лікуванні дітей.

Кириленко також повідомила УНІАН, що цьогоріч всі зібрані кошти будуть використані на ліки для гематоонкологічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

«Якщо у попередні роки на зібрані під час благодійної акції гроші ми купували обладнання та розхідні матеріали до нього, то цього року всі кошти підуть на закупівлю ліків, оскільки з початку року до цих пір не проведені державні закупівлі і на лікування онкохворих дітей з бюджету не надійшло жодної копійки», – наголосила Кириленко.

При цьому вона зазначила, що до благодійної справи всі бажаючі можуть долучитися аж до того часу, коли організатори акції закуплять необхідні ліки.