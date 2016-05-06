У Конотопі 23-річний хлопець загинув при спробі зробити селфі на даху поїзда

У місті Конотоп Сумської області загинув 23-річний місцевий житель, який вночі намагався зробити селфі на даху вантажного поїзда і був уражений електричним струмом.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області, інформація про нещасний випадок надійшла в поліцію 5 травня о 23:25.

Читайте такожДвоє молодих киян загинули від ураження електрострумом, намагаючись зробити селфі«Прибувши на вказане місце події, поліцейські констатували смерть потерпілого. Загиблим виявився 23-річний житель Конотопа, який в той вечір проводив свій вільний час з друзями. Разом вживали спиртні напої, а місцем відпочинку обрали залізничні колії. Приятелі загиблого розповіли, що хлопець хотів зробити цікаве селфі, тому заліз на дах вагона. Юнак загинув внаслідок ураження електричним струмом», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні за даним фактом правоохоронці проводять перевірку.