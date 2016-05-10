Полтавщина: внаслідок вибуху гранати поранені шестеро дітей

08:20, 10 травня 2016
Новини регіонів
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На Полтавщині внаслідок вибуху загинув 20-річний чоловік та шестеро неповнолітніх травмовані.

Фото: УНІАН

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Вибух стався увечері 6 травня в одному із будинків у селі Новосанжарського району.

«Близько 22-ї години 6 травня до Новосанжарського відділення ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення, що в місцеву Центральну районну лікарню доставлено шістьох неповнолітніх з численними осколковими пораненнями», - йдеться в повідомленні.

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На місце події виїхали слідчо-оперативні групи поліції району та області.

Попередньо встановлено, що близько 21-ї години 20-річний місцевий мешканець приніс у будинок предмет, схожий на гранату (ймовірно, Ф-1), та демонстрував його своїм сусідам. Під час необережного поводження боєприпас вибухнув.

«Унаслідок вибуху 20-річний хлопець загинув на місці. Шестеро сусідів - неповнолітні дівчата віком 6 років, 14 років, двоє віком 15 років та двоє 16-річних, із численними політравмами госпіталізовані до районної лікарні. Стан здоров’я однієї з дівчат тяжкий, інші діти перебувають у стані середнього ступеню тяжкості», – повідомив заступник начальника ГУ НП в Полтавській області Сергій Чиж.

За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство з правовою кваліфікацією «нещасний випадок») та ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування, працівники поліції з’ясовують всі обставини події.

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