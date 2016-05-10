У Полтаві добудовують обласний протитуберкульозний диспансер

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, відвідування медзакладу відбулось у рамках робочої поїздки Порошенка до Полтавської області.

Під час спілкування з працівниками закладу та полтавськими медиками глава держави зазначив, що Полтава була практично єдиним обласним центром в Україні, який до цього часу не мав сучасного туберкульозного диспансеру, і назвав таку ситуацію неприпустимою. Президент висловив впевненість, що у новому закладі комфортніше буде працювати медпрацівникам, що сприятиме ефективнішому лікуванню пацієнтів. Глава держави додав, що тепер вони зможуть отримувати необхідну медичну допомогу в поліпшених умовах та з кращим обладнанням.

«Важливо, що навіть в умовах війни знаходяться можливості фінансувати спорудження медичних закладів та інших об’єктів», - наголосив Порошенко.

Глава держави оглянув новозбудований корпус, лабораторний та рентген-діагностичний блоки із сучасним обладнанням.

Будівництво обласного тубдиспансеру у Полтаві на 350 ліжок було розпочато у 1993 році, але у зв’язку з обмеженим фінансуванням здійснюється у три черги. Перша черга була введена в експлуатацію у 2004 році, друга черга - у 2011 році.

У складі третьої черги будівництва - перший та другий пусковий комплекси.

Перший пусковий комплекс - це діагностичний блок головного корпусу на чотири поверхи, споруда знезараження стічних вод, дизельна електростанція та розширення та добудова існуючої котельні.

Другий пусковий комплекс, який складатиметься зі стаціонарного блоку на 350 ліжок, на даний час на стадії початкового будівництва.