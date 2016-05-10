Житель Донецька намагався перевезти через лінію зіткнення медвироби
Житель Донецька намагався перемістити через лінію зіткнення партію лейкопластирів на суму 800 тис. грн.
Житель Донецька намагався перевезти через лінію дотику медичних виробів на 800 тис. грн / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Порушника затримали учора в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка» прикордонники Краматорського загону.
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«В автомобілі «Фольксваген», який прямував на в’їзд до підконтрольної Україні території, прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили в картонних ящиках 216 упаковок медичного лейкопластира. У громадянина України, жителя Донецька, дозволу на перевезення товару, попередня сума оцінки якого склала 800 тисяч гривень, не було», - йдеться в повідомленні.
Автомобіль передано зведеній мобільній групі для прийняття правового рішення, зазначили у прикордонній службі.