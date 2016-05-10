Житель Донецька намагався перевезти через лінію зіткнення медвироби

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Порушника затримали учора в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка» прикордонники Краматорського загону.

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«В автомобілі «Фольксваген», який прямував на в’їзд до підконтрольної Україні території, прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили в картонних ящиках 216 упаковок медичного лейкопластира. У громадянина України, жителя Донецька, дозволу на перевезення товару, попередня сума оцінки якого склала 800 тисяч гривень, не було», - йдеться в повідомленні.

Автомобіль передано зведеній мобільній групі для прийняття правового рішення, зазначили у прикордонній службі.