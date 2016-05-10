У Полтаві відкрили Центр соціально-психологічної адаптації ветеранів АТО

Як передає кореспондент УНІАН, центр відкрито на вулиці Спаській, 10.

У відкритті центру взяв участь патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він освятив приміщення центру.

Читайте такожВійськовим будуть надавати безкоштовну психологічну реабілітацію після бойових завдань

Участь у створенні центру брали ветерани АТО і волонтери. Ремонтні роботи в центрі проводили учасники АТО, допомагали їм також учні полтавських шкіл, студенти.

У центрі є тренажерний зал, кімната для психологічної реабілітації бійців тощо. Також передбачено надання правової допомоги.