У Полтаві відкрили Центр соціально-психологічної адаптації ветеранів АТО

10:20, 10 травня 2016
Новини регіонів
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7 травня у Полтаві відкрили Центр соціально-психологічної адаптації ветеранів АТО.

В Полтаве открыли Центр социально-психологической адаптации ветеранов АТО

Як передає кореспондент УНІАН, центр відкрито на вулиці Спаській, 10.

У відкритті центру взяв участь патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він освятив приміщення центру.

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Участь у створенні центру брали ветерани АТО і волонтери. Ремонтні роботи в центрі проводили учасники АТО, допомагали їм також учні полтавських шкіл, студенти.

У центрі є тренажерний зал, кімната для психологічної реабілітації бійців тощо. Також передбачено надання правової допомоги.

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