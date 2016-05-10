У селі на Буковині зафіксовано масовий спалах кашлюку серед дітей

09:49, 10 травня 2016
Новини регіонів
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У селі Бузовиця Кельменецького району Чернівецької області зафіксовано масовий спалах захворювання на кашлюк.

Фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Оксана Андрієць повідомила, що у навчально-виховному комплексі в селі у 21 дитини медики діагностували кашлюк.

За її словами, у зв’язку з цим навчальний заклад зачинили спочатку до 3 травня, а потім - до 9 травня.

Як повідомила заступник директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, у області вакцини проти кашлюку на даний час немає.

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