У Києві діти-інваліди, які живуть у прийомних сім'ях, отримуватимуть допомогу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Департамент соціальної політики КМДА, щомісячна допомога у розмірі 850 грн буде виплачуватись на дитину-інваліда, які виховується в прийомній сім’ї або в дитячому будинку сімейного типу, а на дитину-інваліда, яка мають статус сироти та виховується у прийомній сім’ї чи дитбудинку сімейного типу, передбачена щомісячна допомога у розмірі 1 тис грн.

Згідно з розпорядженням, особи, зареєстровані в Києві, які народили у 2016 році трійню і більше дітей, отримають одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. грн.

Виплата матеріальної допомоги проводитиметься відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596, за згодою одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки у банках та Інструкції про виплату і доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку.

Надання матеріальної допомоги окремим малозахищеним категоріям населення забезпечуватиметься за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Києва на 2016 рік на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам», затвердженої рішенням Київради від 3 березня.