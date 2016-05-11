У Хмельницькій області планується оздоровити близько 37 тис дітей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Хмельницької облдержадміністрації.

За прогнозними показниками, у 2016 році надання оздоровлення у літній період буде здійснюватися у 209 дитячих закладах, а саме: 11 закладах оздоровлення (9 позаміських, 2 санаторного типу); 198 закладах відпочинку (191 з денним перебуванням, у тому числі 50 літніх мовних таборів, 2 – праці і відпочинку, 5 наметових містечок).

Загалом, в обласному бюджеті на оздоровлення дітей шкільного віку передбачено 4 млн. 215,7 тис. грн, на оздоровлення та відпочинок дітей соціально-незахищених категорій та дітей, які виховуються в інтернатних закладах області – 2 млн. 514,7 тис. грн, заплановано залучити 9 млн 794 тис. грн позабюджетних коштів.