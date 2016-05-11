В Одеській області від удару блискавки загинула жінка

У селі Ісаєво Миколаївському районі Одеської області від удару блискавки загинула місцева мешканка.

Як повідомили УНІАН у Ісаєвському професійному аграрному ліцеї, в якому загибла працювала секретарем навчальної частини, НП сталася 10 травня біля річки. В ліцеї відзначили, що, коли вдарила блискавка, дощу практично не було. Жінка йшла поруч з колегою.

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Сьогодні в Ісаєво відбудуться похорони.

У прес-службах регіональних главків ДСНС та Національної поліції заявили, що інформація про дану НП до них не надходила.

У Миколаївській районній державній адміністрації факт загибелі жінки від розряду блискавки УНІАН підтвердили, уточнивши, що відповідну заяву в поліцію було подано 10 травня.