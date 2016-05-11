Серед бойовиків на Донеччині почастішали випадки захворювання на ВІЛ/СНІД.

«Серед особового складу 2 мотострілецького батальйону (Тельманове) почастішали випадки захворювання на ВІЛ/СНІД, що також впливає на боєздатність. За квітень цей діагноз підтверджено у трьох військовослужбовців», - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У той же час, "командуванням 1 окремої мотострілкової бригади (Комсомольське) прийнято рішення про перевірку 100% особового складу бригади на наявність захворювання", - зазначає розвідка і підкреслює, що незважаючи на зусилля командування 1АК (Донецьк) ЗС РФ залишається незадовільним морально-психологічний стан російських військовослужбовців.

Читайте такожУ Києві підписано Меморандум щодо профілактики ВІЛ-інфекції серед населення«В результаті постійного очікування наступальних дій, небажання брати участь в активних бойових діях спостерігається відтік військовослужбовців з 2 мотострілецького батальйону (Тельманове) 1 окремої мотострілкової бригади (Комсомольське). Як наслідок, укомплектованість особовим складом підрозділу 2 МСБ становить менш як 35%», - інформує розвідка.