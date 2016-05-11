У Миколаївській області жінка померла від удару блискавки

У Миколаївській області від удару блискавки померла 41-річна мешканка с.Дмиртівка Вознесенського району.

Як повідомили в ГУ ДСНС, трагедія сталася 10 травня о 15:00, коли потерпіла прямувала додому, проходячи повз річку Південний Буг.

"Як засвідчили медики, жінка померла від зупинки серця в результаті ураження блискавкою. Про це в Службу порятунку надійшло повідомлення від чергового фельдшера Вознесенської швидкої медичної допомоги", - повідомили у відомстві.

Рятувальники Миколаївської області звертаються до всіх громадян з проханням стежити за прогнозами синоптиків і по можливості не виходити на вулицю під час грози.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в селі Ісаєво Миколаївського району Одеської області від удару блискавки загинула 50-річна місцева мешканка.

Як повідомили УНІАН у Ісаєвському професійному аграрному ліцеї, в якому загибла працювала секретарем навчальної частини, коли вдарила блискавка, дощу практично не було. Жінка йшла поруч з колегою біля річки. Колега втратила свідомість.