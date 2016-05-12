У Харкові "швидка" з пацієнтами потрапила у ДТП

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, аварія за участю карети "швидкої" та іномарки сталася ввечері 11 травня на перехресті вулиць Роганська та Плиткова.

За даними поліції, автомобіль медиків їхав до лікарні №30. Під час руху в салоні знаходилась мати з півторарічною дитиною. Рухаючись по вулиці Роганській на зелене світло світлофору та з включеними проблисковими маячками, водій "швидкої" помітив, як з вулиці Плиткова на великій швидкості рухається автомобіль Skoda Oktavia.

Водій легковика допустив зіткнення зі "швидкою". Внаслідок ДТП медичний автомобіль розвернуло та відкинуло на дерев'яну опору. Постраждали водій "швидкої" та лікар. Їх доставили до лікарні. Матір та дитина не постраждали. За попередніми даними водій легковика був п'яний. Правоохоронці з'ясовують обставини події.