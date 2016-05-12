Ветеринари зафіксували перший спалах АЧС у Хмельницькій області

Ветеринари зафіксували перший спалах смертельного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у Хмельницькій області, де від АЧС загинули 7 свиней у підсобному господарстві в селі Гірчична Дунаєвецького району. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

«У Хмельницькій області (с. Гірчична, Дунаєвецький район) зафіксовано спалах африканської чуми свиней», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що в підсобному господарстві одного з жителів села з 3 по 10 травня загинуло 7 із 14 свиней, про що він повідомив у районну службу ветеринарної медицини. Діагноз АЧС було встановлено за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин.

Згідно з повідомленням, ветеринари проводять усі необхідні дії щодо локалізації та недопущення поширення захворювання.

За даними Держпродспоживслужби, крім зазначеного спалаху, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 8 випадків АЧС: у Полтавській і Одеській областях – по 3, у Житомирській і Кіровоградській – по одному. Станом на 11 травня залишилося два неблагополучні пункти щодо АЧС – один в Одеській області та один у Київській (спалах стався в 2015 році). До цього часу випадки АЧС на території Хмельницької області не реєструвалися.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році на території України було зафіксовано 40 випадків АЧС у дев'яти областях: Чернігівській – 13 спалахів, у Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській – 4, Рівненській та Одеській – по два, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. При цьому в дикій природі сталося 5 спалахів.

За повідомленнями Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ), у світі спостерігається напружена епізоотична ситуація щодо АЧС. Минулого року поширення цієї хвороби зафіксовано в 12 країнах світу: Латвії (577 випадків), Литві (93), Естонії (393), Польщі (31), Росії (84), Республіці Чад (1), Кабо-Верде (2), Кот-д'Івуарі (2), Кенії (1), Нігерії (1), Зімбабве (8) та Україні (40).

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.