У Вінниці відбувся тренінг з проблем освіти дітей з особливими потребами

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках соціальної програми розпочалася серія спеціалізованих тренінгів для освітян «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати».

Перший тренінг відбувся у Вінниці для 40 працівників освіти регіону. У ньому взяли участь керівники департаментів освіти, вінницьких шкіл, у яких в новому навчальному році заплановано відкриття інклюзивних класів, а також директори та завучі шкіл, у яких такі класи вже функціонують.

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Мета тренінгу – щоб уже цього року сотні особливих дітей мали можливість навчатися в інклюзивних класах разом зі своїми однолітками. Для цього під час навчання учасники семінару отримали практичні рекомендації, ознайомилися з юридичними, фінансовими та адміністративними особливостями розвитку інклюзії в Україні, а також поділилися успішним досвідом, який показав реальні шляхи взаємодії між органами влади та дотичними структурами.

Звертаючись до освітян, дружина глави держави наголосила на важливості впровадження в Україні інклюзивної освіти.

«До кінця травня до вас приєднаються колеги з Київської, Запорізької, Житомирської та Харківської областей. І великою українською родиною ми будемо працювати над тим, щоб особливі діти отримали шанс на рівноправне життя. Я вірю, що всі разом ми доведемо, що інклюзія в Україні – можлива!», - сказала вона.

За словами голови Вінницької ОДА Валерія Коровія, на сьогодні в області нараховується 25 шкіл, які впроваджують нові елементи навчання дітей, що мають особливі потреби, таких близько 60 по області.

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«Важливо, щоб ми мали нові сучасні методології, які давали б можливість працювати з цими діточками. Дуже важливим є навчання в звичайних класах дітей за спеціальними методологіями, це дає можливість дітям, які будуть поряд з особливими дітьми, навчатись поваги до людей, які мають певні проблеми зі своїм здоров’ям», - сказав керівник області.

***Інклюзивна освіта – гнучка індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи. В її основу покладено ідеологію, що виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує рівне відношення до усіх людей, але створює особливі умови для дітей з особливими освітніми потребами.