У Києві до літнього сезону обіцяють підготувати 9 пляжів та 18 зон відпочинку

У Києві до літнього сезону, що відкривається в останній декаді травня і триватиме до 15 вересня, комунальне підприємство «Плесо» готує 9 пляжів та 18 зон відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор КП «Плесо» Денис Пікалов.

Так, у даний час активно облаштовують та готують для прийому відпочивальників пляжі: «Дитячий», «Венеція», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Золотий», «Центральний», «Вербний», «Пуща-Водиця» та «Чорторий».

Читайте такожУ Хмельницькій області планується оздоровити близько 37 тис дітей «Наразі здійснюються підготовчі заходи, розконсервовуються інженерні мережі. Вже закінчилась дератизація, і з наступного тижня санепідслужба почне моніторинг якості води на міських пляжах. Відкрити пляжі як інженерні об’єкти ми плануємо в останній декаді місяця. Як, власне, і минулого року. І розраховуємо на кожен з 9 пляжів отримати паспорт, узгоджений з представниками столичної ДСНС та правонаступників санепідслужби», - розповів Пікалов.

На сьогодні, за його поясненням, навіть погодні умови ще не дозволяють отримати санітарні паспорти, оскільки аналіз води на біологічні забруднення проводиться, коли вода досягає 18 градусів тепла за Цельсієм, а на сьогодні температура води у Дніпрі тільки 15 градусів.

Керівник «Плеса» повідомив, що буде змінено формат роботи рятувальної служби, яка в цьому році позиціонуватимуться як пляжний патруль КП «Плесо».

«Ми робимо його у відповідності до міжнародного ISO-стандарту, який поки що в Україні не затверджений, але ми маємо сподівання, що найближчим часом він буде прийнятий. На сьогодні це стандарт не тільки Європи, а світу», - підкреслив Пікалов.

Так, на пляжах та зонах відпочинку передбачено встановити 18 рятувальних постів, укомплектованих спеціальним оснащенням (торік постів було 11, а позаминулого - 4), а також сформувати відповідно 18 бригад. Кожен рятувальний пост буде позначений вишкою, спеціальними прапорами (інформативними про поточний стан пляжу). Визначено, що працівники таких постів контролюватимуть та відповідатимуть за ситуацію на пляжі або в зоні відпочинку в радіусі 300 м.

Пікалов запевнив, що кількість заявок від бажаючих працювати у цій пляжній патрульній службі цього року більше, ніж вакансій, оскільки зарплату підвищено майже вдвічі (торік вона становила близько 2,3 тис. грн).

Також Пікалов повідомив, що минулого року на міських пляжах було встановлено 20 нових душових кабінок і цього року буде змонтовано ще 27. Додатково буде встановлено 15 фонтанчиків з питною водою.

«Планується відремонтувати в цьому році 7 туалетів. Три з них вже відремонтовані. До цього долучаються і підприємці, які нам допомагають», - зазначив керівник «Плеса».

Разом з тим, за словами Пікалова, залишається проблема з каналізацією на Трухановому острові і в Гідропарку.

«Але місто йде нам назустріч: у квітні депутати Київради проголосували і підтримали пропозицію розробки та впровадження системи каналізації Труханового острова. І ця система почнеться з Центрального пляжу», - зазначив Пікалов.

За його словами, на деяких пляжах вперше за останні роки буде зроблено санітарну підсипку піску, зокрема, на «Вербному», «Пуща-Водиця» та «Передмісна Слобідка».

Як звернув увагу Пікалов, відповідно до положень Водного кодексу, вхід на муніципальні пляжі безкоштовний.

«Якщо ви стикаєтесь з ситуацією, коли від вас вимагають гроші за вхід на пляж, то мова йде або про порушення закону, або про те, що вам пропонують якусь незрозумілу послугу, і ви праві, як мінімум, поцікавитись, про що йде мова і, скоріш за все, требу звернутися на гарячу лінію 15-51 або правоохоронних органів», - сказав він.

Водночас, зауважив Пікалов, іноді мова може йти про «окремі календарні заходи», наприклад, фестивалі, які мають чітко визначені терміни і не можуть бути пролонговані протягом багатьох днів.

Крім того, Пікалов повідомив, що до прибирання пляжів та зон відпочинку будуть залучені працівники «Плеса» та відібрані на тендерній основі приватні клінінгові компанії.

«Ми також отримали можливість придбати нову піскоприбиральну техніку – це причепна машина, яка дозволяє ефективно чистити найбільші міські пляжі, такі як «Венеція» в Гідропарку», - сказав він.

Щодо фінансування заходів з підготовки пляжів та зон відпочинку біля води до пляжного сезону Пікалов зазначив, що воно здійснюється з кількох джерел, тому важко назвати точну суму.

«Це кілька складових. Окремо фінансуються заходи з організації безпеки на воді, і це не тільки у літній сезон – цього року 9 млн грн на рік. (8 млн грн торік). Це служба забезпечення відпочинку, яка опікується пляжами, – 8 млн. грн. Окреме фінансування здійснюється по лінії капітальних видатків – в цьому році кошти на проведення капітальних ремонтів склали 7-7,5 млн грн на всі пляжі», - пояснив він.

Окремо Пікалов звернув увагу, що в цьому році вперше запроваджується новий моніторинг стану води, який дозволяє отримати результат протягом 18 годин.

«Раніше СЕС витрачала 5 діб, щоб отримати результати аналізу поверхневих вод. Це означало, що аналізи бралися в понеділок, а результати декларувались у п’ятницю. Але біологічне забруднення води змінюється кожної години, і така затримка в отриманні результатів провокувала часто незрозумілі ситуації. В цьому році ми будемо це робити швидше і частіше», - додав керівник «Плеса».