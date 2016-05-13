У Києві можна пройти безкоштовне тестування на ВІЛ у виїзних медпунктах

З 14 до 28 травня кияни та гості столиці зможуть пройти безкоштовне та анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію у спеціально обладнаних виїзних медичних пунктах, що працюватимуть біля станцій метро, торговельних центрів та у місцях відпочинку.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Мета акції – інформування населення щодо проблеми ВІЛ/СНІДу, подолання бар’єрів, що призводять до інфікування ВІЛ через необізнаність, необачливість та байдужість.

У пунктах тестування працюватимуть психологи, медичні сестри, соціальні працівники та волонтери. Пройшовши обстеження на ВІЛ за допомогою швидких тестів, можна буде дізнатися про свій ВІЛ-статус за 15 хвилин.

Читайте такожКиїв отримає фінансову допомогу на боротьбу зі СНІДом Заходи відбуватимуться за адресами та графіками: 14.05.2016 з 16:00 до 22:00 Подільський р-н, вул. Кирилівська, Куренівський парк (біля центрального входу); 17.05.2016 з 18:00 до 22:00 Дніпровський р-н, Русанівський бульвар, 1 (майданчик біля пам’ятника М. Гоголю); 19.05.2016 з 18:00 до 22:00 Голосіївський район, житловий масив Теремки-2 вул. Лятошинського, (майданчик біля магазину «Велика Кишеня»); 21.05.2016 з 16:00 до 22:00 Деснянський р-н, майданчик біля входу до парку Дружби народів); 24.05.2016 з 18:00 до 22:00 Оболонський р-н, мікрорайон Водогін; 26.05.2016 з 18:00 до 22:00 Голосіївський р-н, ст. метро «Либідська», вул. Антоновича, 176 (майданчик біля торговельного центру Ocean Plaza); 28.05.2016 з 16:00 до 22:00 Дніпровський р-н, Труханів острів, майданчик біля пішохідного мосту.

«Такі акції, започатковані Київським міським центром профілактики та боротьби зі СНІДом у 2011 році, сьогодні є вже традиційним заходом. Вони спрямовані на попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу, а їхню ефективність доведено багаторічним досвідом. Майже 90% людей, які за власним бажанням тестувалися на ВІЛ на акціях, проходили його вперше в житті», – сказав Поворозник.

Читайте такожСеред бойовиків на Донеччині почастішали випадки захворювання на ВІЛ/СНІДЗа словами представника столичної влади, загальноміська акція з інформування та тестування населення міста на ВІЛ-інфекцію реалізовується Київським міським центром профілактики та боротьби зі СНІДом спільно з Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадськими організаціями ВБО «Конвіктус Україна», ВБФ «Дроп ін Центр» за фінансової підтримки Міжнародної організація AHF (Aids Healthcare Foundation).