У столиці директор фонду привласнив понад 200 тис. грн, зібраних на лікування бійця АТО

У Києві затримано директора благодійного фонду, який привласнив понад 200 тис. грн., зібраних на лікування пораненого бійця АТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

За даними відомства, встановлено, що 41-річний киянин, який очолював благодійний фонд, разом з невстановленою слідством особою вирішив привласнити гроші жінки, яка розмістила в ЗМІ оголошення про збір пожертвувань на лікування свого сина, який в 2014 році отримав важке вогнепальне поранення в зоні АТО.

«Шляхом обману зловмисники отримали у мобільного оператора дублікат сім-карти цієї жінки і за допомогою паролів, які надходили на телефон, провели кілька фінансових операцій, перевівши понад 200 тисяч гривень з її банківського рахунку на рахунки іншої людини», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Одесі госпіталю Держприкордонслужби фіни подарували мобільний рентген-апаратВжитими оперативно-розшуковими заходами організатора злочину вдалося встановити і затримати. Зараз директору благодійного фонду повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), йому обрано запобіжний захід.

Пошук його співучасника триває, повідомили в прокуратурі.