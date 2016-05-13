В Одесі виклали 10-метрову червону стрічку до Дня пам'яті померлих від СНІДу

В Одесі активісти сьогодні виклали перед будівлею обласної державної адміністрації 10-метрову червону стрічку до Всесвітнього дня пам'яті померлих від СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, червону стрічку на асфальті на проспекті Шевченка розклали кілька десятків волонтерів громадських організацій в знак підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

Вони також роздавали перехожим червоні стрічки, інформаційні матеріали, запрошували всіх бажаючих пройти безкоштовну діагностику на ВІЛ-інфекцію.

Читайте такожУ Києві можна пройти безкоштовне тестування на ВІЛ у виїзних медпунктахАктивісти тримали плакати: «Лікування гепатиту С за гроші міськради», «Безкоштовна діагностика», «Припиніть «експерименти» з соціальною політикою», «Почати роботу координаційної ради ВІЛ-СНІД» тощо.

Також вони розклали полотно, що складається з безлічі різнокольорових клаптів, на кожному з яких – ім'я та вік людини, загиблої від вищезгаданої хвороби.

Як пояснила журналістам голова громадської організації «Віра, Надія, Любов» Тетяна Семикоп, дане полотно - квілт (стьобане полотно), зроблений в пам'ять про друзів і родичів, померлих від СНІДу.

Учасники передали в ОДА лист, адресований голові ОДА Михеилу Саакашвілі, в якому наполягають на відновленні роботи координаційної ради з проблем ВІЛ-позитивних людей, на забезпечення лікуванням і діагностикою хворих тощо.

Читайте такожСеред бойовиків на Донеччині почастішали випадки захворювання на ВІЛ/СНІДЯк повідомив сьогодні на брифінгу заступник головного лікаря Одеського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Бабенко, на обліку в центрі перебувають 10 836 осіб, хворих на ВІЛ, з них - 732 дитини, з яких у 35 - СНІД.

Довідка УНІАН. Всесвітній день пам'яті померлих від СНІДу відзначається кожну третю неділю травня.