Київська влада переконує, що профінансувала закупівлю ліків для онкохворих дітей

Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Тетяна Донченко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Сьогодні я особисто на місці переконалася в тому, що наш онкоцентр забезпечено всім необхідним для проведення лікування маленьких киян: від шприців та бинтів до препаратів, що застосовуються для проведення хіміотерапії та препаратів супроводу», – переконує Донченко.

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За її словами, на 2016 рік Київському міському клінічному онкологічному центру в бюджеті Києва на закупівлю медикаментів було передбачено 3 млн 189,2 тис. грн. Згідно з останнім рішенням сесії Київради щодо збільшення фінансування галузі охорони здоров’я, на ці потреби додатково передбачено ще 7 млн 165,6 тис. грн.

«Таким чином, столиця виконує доручення прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо залучення коштів місцевих бюджетів до закупівлі ліків для онкохворих дітей на період очікування відповідних централізованих поставок з МОЗ України, як це передбачено законодавством. Та головне, що дитяче відділення Київського онкоцентру гарантовано отримує кошти, достатні для забезпечення належного рівня надання медичної допомоги маленьким киянам», – заявила директор Департаменту охорони здоров’я.

У свою чергу в прес-службі Міністерства охорони здоров’я повідомили УНІАН, що сьогодні, 13 травня, до закладів охорони здоров'я Києва та Київської області доставлено лікарські засоби, закуплені за кошти державного бюджету 2015 року за бюджетними програмами "Централізовані заходи для лікування онкохворих дітей" та "Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на гемофілію", на загальну суму 7 422 757,78 грн.

Це, зокрема, медичні препарати Октанат / Octanate® Фактор VIII коагуляції крові людини, Доксорубіцин-ТЕВ Доксорубіцин-Тева, Флударабін-Тева.

Зазначені лікарські засоби розподілені між «Охматдитом», Національним інститутом раку МОЗ України, Київською міською дитячою клінічною лікарнею №1, Київським міським клінічним онкологічним центром, Київським обласним онкологічним диспансером, йдеться в повідомленні.