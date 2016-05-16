У Харківській області 8 школярів отруїлися невідомим газом
За попередніми даними, газ на перерві розпилив хтось з учнів школи.
У Харківській області через розпилення в приміщенні школи невідомого газу за медичною допомогою звернулися 8 дітей.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, інформація, що в навчально-виховному комплексі міста Лозова розпилили невідомий газ, надійшла у відділ поліції сьогодні в 9:40. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
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Проводиться перевірка всіх обставин події.