У Харківській області 8 школярів отруїлися невідомим газом

У Харківській області через розпилення в приміщенні школи невідомого газу за медичною допомогою звернулися 8 дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, інформація, що в навчально-виховному комплексі міста Лозова розпилили невідомий газ, надійшла у відділ поліції сьогодні в 9:40. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Читайте такожУ Каховці працівники агробази отруїлися невідомою речовиноюЗа попередніми даними, газ на перерві розпилив хтось з учнів школи. За медичною допомогою звернулися 8 дітей - учнів 6, 8 та 10 класів. Зараз діти знаходяться під наглядом медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

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Проводиться перевірка всіх обставин події.