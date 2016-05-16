У Хмельницькій області - спалах АЧС, утилізовано 46 голів свиней

У Хмельницькій області в 3-кілометровому радіусі навколо села Гірчична Дунаєвецького району, де був виявлений збудник африканської чуми свиней (АЧС), утилізовано 46 голів свиней.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Хмельницької облдержадміністрації з питань АПК Володимир Кальніченко, хворих тварин ветеринарні служби вилучили з підсобних господарств, вбили і утилізували шляхом спалювання в спеціально відведеному місці.

“Ситуація контрольована. Інших випадків зараження АЧС в області не зафіксовано", - підкреслив чиновник.

Читайте такожВетеринари зафіксували перший спалах АЧС в Хмельницькій областіЯк повідомляв УНІАН, 10 травня ветеринари зафіксували перший у Хмельницькій області випадок африканської чуми свиней - в підсобному господарстві в селі Гірчична Дунаєвецького району загинуло 7 свиней.

Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь з 13 травня ввів тимчасові обмеження на ввезення свиней, свинячого м'яса і субпродуктів з Хмельницької області через спалах АЧС.

З початку 2016 року в Україні зареєстровано 9 випадків АЧС: у Полтавській і Одеській областях – по 3, в Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій – по одному. Крім недавно виявленого, неблагополучними залишаються ще два пункти – один в Одеській області та один - у Київській. У 2015 році в Україні зафіксовано 40 спалахів захворювання.