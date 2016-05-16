У Чернігові вшановують пам'ять померлих від СНІДу

У Чернігові сьогодні вшановують пам'яті померлих від СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, в одному із центральних скверів міста організований благодійний hand made майстер-клас "В ім’я життя!", який триватиме до вечора.

Усі охочі мають змогу долучитися за символічний благодійний внесок до виготовлення квітів, якими прикрашають червону стрічку - символ толерантності до ВІЛ-позитивних людей.

Як повідомила УНІАН інформаційний менеджер Чернігівського обласного відділення "Всеукраїнської мережі ЛЖВ" Світлана Бубенчикова, традиційно пам'ять померлих від СНІДу в усьому світі вшановують в третю неділю травня, однак у Чернігові організатори перенесли заходи на понеділок через погодні умови.

Читайте такожВ Одесі виклали 10-метрову червону стрічку до Дня пам'яті померлих від СНІДу"Своєю акцією ми прагнемо привернути увагу представників влади і громадськості до проблем ВІЛ-позитивних людей. Ми збираємо кошти на лікування і прагнемо донести суспільству інформацію, що вчасне та доступне лікування ВІЛ-позитивних - це, по-перше, продовження життя для цих людей, і по-друге, припинення поширення ВІЛ-інфекції", - наголосила активістка.

Бубенчикова, з посиланням на обласне статуправління, повідомила: Чернігівщина наразі посідає десяту позицію серед областей України за розповсюдженням ВІЛ-інфекції.

Так, станом на 1 квітня 2016 р. під медичним наглядом в області перебуває 3570 ВІЛ-інфікованих. Висока поширеність ВІЛ-інфекції у містах Прилуки та Чернігові, Щорському, Талалаївському, Козелецькому, Новгород-Сіверському та Прилуцькому районах.

Читайте такожУ Києві можна пройти безкоштовне тестування на ВІЛ у виїзних медпунктахСеред ВІЛ-інфікованих осіб, зареєстрованих у 2016 році, інфікувалися статевим шляхом 56 осіб (66,5%), шляхом парентерального введення наркотичних речовин - 28 осіб (33,5%). Серед ВІЛ-інфікованих, взятих під медичний нагляд у 2016 році, чоловіки становлять 57%, жінки 43%. За І квартал 2016 року при обстеженні вагітних жінок виявлено 12 ВІЛ-позитивних. Упродовж цього періоду від ВІЛ-інфікованих матерів народилось 20 дітей.

Загалом під медичним наглядом в області перебуває 212 дітей, з них 87 - з встановленим ВІЛ-статусом.