В Одесі відкрито лабораторно-виробничий комплекс фармкомпанії "Інтерхім"

Як повідомляє кореспондент УНІАН, виступаючи на церемонії прем'єр-міністр зазначив, що завдання нового уряду – «зруйнувати всі перешкоди і стереотипи, які не дають змоги українцям вільно і доступно користуватися ліками».

«Кожен громадянин України повинен мати доступ до ефективних і дешевих лікарських препаратів», - наголосив Гройсман.

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Він також зазначив, що нові потужності дають можливість працевлаштувати чимало кваліфікованих фахівців.

Як повідомив УНІАН генеральний директор ТДВ «Інтерхім» Анатолій Редер, реалізація даного проекту – спорудження 8-поверхового лабораторно-виробничого комплексу та логістичного центру – почалася в 2013 році. Загальний обсяг інвестицій становив 42 млн євро.

Введення комплексу в експлуатацію дасть змогу в 4 рази збільшити обсяг випуску лікарських засобів, а також виробництво фармацевтичних субстанцій відповідно до вимог стандартів GMP (належна виробнича практика), збільшивши обсяг їх експорту, зокрема й до країн ЄС.

Довідка УНІАН. Компанія «Інтерхім» заснована в 1992 році на базі дослідно-експериментального виробництва НТК Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського Національної академії наук України. Комерційна діяльність починалася з виробництва унікальних продуктів тонкого органічного синтезу, за яким було виробництво оригінальних фармацевтичних субстанцій, розроблених ученими Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського, а також імпортозамінних субстанцій, які ніколи раніше не вироблялися в Україні.