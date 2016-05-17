У Черкаській області чоловік отримав важкі травми, розбираючи снаряд

В місті Сміла Черкаської області у чоловіка в руках вибухнув снаряд часів Другої світової війни, який він намагався розібрати у себе вдома.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ГУ Нацполіції в Черкаській області, у Смілянський відділ поліції 16 травня надійшло повідомлення, що в одному з районів міста пролунав вибух.

На місце події негайно прибуло керівництво відділу поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Правоохоронці виявили розбиті вікна в будинку і осколки снаряда. В результаті вибуху важко поранений 36-річний смілянин.

Читайте такожНа Закарпатті від спроби розібрати боєприпас один чоловік загинув, другий госпіталізованийЗ'ясувалося, що чоловік знайшов у лісі снаряд від авіаційної гармати калібру 23 мм часів Другої світової війни і приніс додому. Під час спроби його розібрати снаряд здетонував в руках потерпілого.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.