У Черкаській області чоловік отримав важкі травми, розбираючи снаряд

15:50, 17 травня 2016
Новини регіонів
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Правоохоронці виявили розбиті вікна в будинку і осколки снаряда. В результаті вибуху важко поранений 36-річний смілянин.

В результате взрыва тяжело ранен 36-летний смелянин / Фото: УНИАН

В місті Сміла Черкаської області у чоловіка в руках вибухнув снаряд часів Другої світової війни, який він намагався розібрати у себе вдома.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ГУ Нацполіції в Черкаській області, у Смілянський відділ поліції 16 травня надійшло повідомлення, що в одному з районів міста пролунав вибух.

На місце події негайно прибуло керівництво відділу поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Правоохоронці виявили розбиті вікна в будинку і осколки снаряда. В результаті вибуху важко поранений 36-річний смілянин.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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