У Кременчуці чоловіка вдарила блискавка

У Кременчуці (Полтавська обл.) блискавка вбила 58-річного чоловіка.

Як повідомив УНІАН головний лікар швидкої медичної допомоги Ігор Дубницький, виклик надійшов сьогодні під час негоди з приватного сектору на околиці міста.

Через 4-5 хвилин машина швидкої допомоги була на місці. Родичі сказали медикам, що в людину вдарила блискавка. Були проведені реанімаційні заходи, проте це не принесло результату. Лікарі кажуть, що у чоловіка була блискавкою спалена кепка», - сказав Дубницький.

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