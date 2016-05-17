У Чернігівській області у ставку потонув 3-річний хлопчик
17:53, 17 травня 2016Новини регіонів
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Дитина побігла до ставу і випадково впала у воду з дерев'яної кладки.
Врятувати дитину не вдалося / Фото: УНІАН
У Чернігівській області у ставку потонув 3-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в області, 16 травня у Городнянському районі в місцевому водоймищі потонула дитина.
3-річний хлопчик гуляв у дворі. Поки мати на деякий час відволіклася у справах по господарству, залишений без нагляду дорослих хлопчик побіг до ставу і випадково впав у воду з дерев'яної кладки. Коли жінка кинулася на допомогу, хлопчик вже встиг наковтатися води. Врятувати дитину не вдалося.
За даним фактом правоохоронні органи проводять розслідування.
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