У Чернігівській області у ставку потонув 3-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в області, 16 травня у Городнянському районі в місцевому водоймищі потонула дитина.

3-річний хлопчик гуляв у дворі. Поки мати на деякий час відволіклася у справах по господарству, залишений без нагляду дорослих хлопчик побіг до ставу і випадково впав у воду з дерев'яної кладки. Коли жінка кинулася на допомогу, хлопчик вже встиг наковтатися води. Врятувати дитину не вдалося.

За даним фактом правоохоронні органи проводять розслідування.