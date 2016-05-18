У Сумах цього літа будуть оздоровлені 12,5 тис. дітей

У Сумах цього літа будуть оздоровлені 12 тис. 584 дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, про це 18 травня на засіданні виконавчого комітету міськради повідомила начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Віра Мотречко.

«Саме для них будуть працювати 6 заміських дитячих таборів (у три зміни), 3 табори праці та відпочинку, 24 профільних і 31 пришкільний табір загальноосвітніх навчальних закладів. Всього на оздоровлення та відпочинок дітей у літній період 2016 року планується направити близько 3 млн грн, з яких 918 тис. грн - субвенція з держбюджету, 2 млн грн - кошти міського бюджету», - зазначила вона.

Згідно з повідомленням, міська влада подбала про те, щоб діти були охоплені трудовою та екскурсійною діяльністю, будуть працювати учнівські виробничі та ремонтні бригади, бригади по благоустрою, будуть організовані екскурсії та походи.

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