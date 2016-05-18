В Умані 5 вихованців дитсадка госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією

У місті Умань Черкаської області п'ятеро вихованців дитсадка госпіталізовані з гострою кишковою інфекцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної санітарно-епідеміологічної служби Черкаської області, в Умані п'ятеро вихованців дитячого виховного закладу комбінованого типу №25 госпіталізували 17 травня в Уманську міську лікарню №3 з симптомами гострої кишкової інфекції. Після аналізів лікарі виявили у двох хворих дітей збудник сальмонельозу.

Читайте такожУ Запоріжжі малюків з дитсадка госпіталізовано з гострою кишковою інфекцієюЗараз фахівці Черкаського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України проводять комплекс відповідних лабораторних досліджень. Відібрані зразки харчової продукції, змиви з об'єктів навколишнього середовища на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору. Також, проведено обстеження працівників і контактних осіб за місцем проживання потерпілих і в дитячому закладі.