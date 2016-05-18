Кличко проінспектував санітарний стан столичних пляжів

Про це повідомили УНІАН в прес-службі міського голови.

Зазначається, що міський голова та керівники районів відвідали, зокрема, пляжі в Гідропарку. При цьому чиновники пересувалися на велосипедах.

За словами Кличка, влада має забезпечити комфортний відпочинок, щоб «працювали душові, туалети, щоб кожен, хто прийде на пляж, отримав якісний сервіс».

Міський голова запевнив, що столиця демонструє позитивну динаміку змін в облаштуванні пляжів. Наприклад, збільшується кількість рятувальних постів - у 2014 році було 4, у 2015 - 11, цього року - 18; душових кабін минулого року було 15, цього року - 42; питних фонтанчиків було 26, цього року - 41.

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«Здавалося б, дрібниці, але для комфортного відпочинку це дуже важливо», - зауважив він.

Кличко також поцікавився підготовкою служби порятунку на пляжі. Вона, як зазначається, укомплектована молодими хлопцями з високим рівнем підготовки, керівник має досвід роботи в США.

«Ми збільшили кількість рятувальників, підвищили їм зарплату, робимо все, щоб рятувальники мали необхідне обладнання», - сказав мер Києва.

Так, за даними КМДА, цього року у столиці працюватимуть 18 рятувальних постів, 76 рятувальників.

В мерії нагадали, що до пляжного сезону комунальні служби готують 9 пляжів та 18 зон відпочинку. Офіційно літній сезон щороку розпочинається в останній декаді травня і триває до 15 вересня.