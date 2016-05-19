У Сумах переселенці отримають продуктові ваучери від Червоного Хреста

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, керівники міськради обговорили це питання з представниками Червоного Хреста.

Згідно із повідомленням, міський голова Сум Олександр Лисенко подякував гостям за увагу до людей, котрі змушені були покинути малу батьківщину та налагоджений побут.

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«Важко уявити, що довелось пережити цим людям. Зрозуміло, що тепер їм непросто будувати з нуля своє життя на новому місці. Разом із усією громадою ми робимо все, аби Суми стали для них домівкою. Добре, що й Червоний Хрест не залишається осторонь проблем вимушених переселенців», – зазначив мер.

У свою чергу представник МФТЧХ та ЧП Білал Хесейн Шах розповів, що ваучери на придбання продуктів харчування видаватимуть багатодітним сім'ям (троє та більше дітей у віці до 18 років), інвалідам 1-ї та 2-ї груп віком до 70 років, одиноким годувальникам із дітьми до 18 років, людям похилого віку (70 років і старше). Загалом ваучери отримають 1,5 тис. переселенців визначених категорій, які оселилися на Сумщині. Отоварити ваучери вони зможуть у крамницях торговельної мережі «Сільпо», котру обрали через тендер.

Для видачі ваучерів влада Сум виділила приміщення.

Наразі формується список отримувачів та уточняються деталі справи.

Як повідомляв УНІАН, наразі в Сумській області проживають понад 16 тис. внутрішньо переміщених осіб, у тому числі в Сумах – близько 5 тис.