На Львівщині 31 госпіталізований з отруєнням після весілля

На Львівщині до 31 особи зросла кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням після святкування весілля в ресторані міста Новояворівськ.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 16:00 19 травня в інфекційне відділення Новояворівської міської лікарні в стані середньої важкості госпіталізована 21 особа, з них 6 дітей з діагнозом – гострий гастроентерит.

У інфекційному відділенні Бориславської міської лікарні у стані середньої важкості госпіталізовано 10 осіб, з них 1 дитина з діагнозом – гострий гастроентерит.

Причина можливого отруєння з'ясовується.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Львівщині після святкування весілля з діагнозом «гострий гастроентерит» госпіталізовано 14 осіб, з них 6 дітей. Масове захворювання сталося внаслідок вживання їжі під час весілля, що відбувалось 14 травня в ресторані міста Новояворівськ Яворівського району. Перші пацієнти почали звертатись у Новояворівську районну лікарню в другій половині дня 16 травня. Наймолодшій постраждалій дитині один рік, найстаршому 51 рік.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 326 ККУ (порушення правил зберігання, використання, перевезення мікробіологічних або інших біологічних агентів чи токсинів, інших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров`ю потерпілого).