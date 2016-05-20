Медзаклади Києва отримали гуманітарну допомогу зі Швейцарії

Медичні установи столиці отримали гуманітарну допомогу зі Швейцарії, збір і доставку якої в столицю України організував благодійний фонд «Серце до серця».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Відзначається, що ця чергова партія допомоги буде передано в Київський клінічний онкологічний центр, міські лікарні №12 і №2, Київський міський клінічний госпіталь ветеранів Другої світової війни (Пуща-Водиця) і Київську міську дитячу клінічну лікарню №1.

За словами Поворозника, для лікарень передали медичні ліжка для дітей і дорослих, медичні меблі, інвалідні коляски, обладнання до колясок, постільну білизну, теплі ковдри, пристосування для реабілітації хворих після травм та інше.

Читайте такожВ Одесі госпіталю Держприкордонслужби фіни подарували мобільний рентген-апарат«Зокрема, військовий госпіталь отримав багатофункціональні ліжка з електричним приводом для хворих бійців АТО. А перша дитяча лікарня – дитячі ліжка, меблі, допоміжні медичні матеріали, обладнання для реабілітації дітей в ортопедії і травматології. Це обладнання буде спрямовано на облаштування палат реанімаційного відділення для новонароджених», – зазначив Поворозник.