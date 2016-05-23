В Івано-Франківську планують оздоровити понад 12 тисяч дітей

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському міськвиконкомі.

За наданою інформацією, мережа закладів оздоровлення та відпочинку в Івано-Франківську має 9 головних компонентів. Зокрема, працюватиме 22 пришкільні табори із денним перебуванням, в яких планують оздоровити майже 3 тис. дітей, з них 1,3 тис. – діти пільгових категорій, і понад 1,5 тис. дітей буде оздоровлено за кошти батьків.

В оздоровчому міському таборі «Лімниця» у Калуському районі планують за чотири таборові зміни оздоровити понад 700 дітей.

Передбаченні також виїзні табори за кошти батьків, які працюватимуть у трьох закладах. Крім того, влітку запрацюють мовні школи.

Оздоровлюватимуться діти і в 6-ти спортивно-літніх виїзних таборах. Також влітку працюватимуть міжнародний спортивний табір, пластово-наметові табори, пришкільні мовні табори.

На оздоровлення дітей з бюджету міста виділено 600 тис. грн.