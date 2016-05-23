На Львівщині зростає кількість госпіталізованих через отруєння на весіллі

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 08:00 22 травня госпіталізовано 39 осіб, у т.ч. 11 дітей з числа осіб, які перебували на весіллі 14 травня в ресторані "Соната" міста Новояворівськ Яворівського району.

Попередній діагноз “гостра кишкова інфекція”, в частини із них уточнено на «сальмонельоз». Стан більшості пацієнтів на 08:00 22 травня – середньої тяжкості.

Причина отруєння з'ясовується.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Львівщині після святкування весілля з діагнозом «гострий гастроентерит» госпіталізовано 14 осіб, з них 6 дітей. Масове захворювання сталося внаслідок вживання їжі під час весілля, що відбувалось 14 травня в ресторані міста Новояворівськ Яворівського району. Перші пацієнти почали звертатись у Новояворівську районну лікарню в другій половині дня 16 травня. Наймолодшій постраждалій дитині один рік, найстаршому 51 рік.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 326 ККУ (порушення правил зберігання, використання, перевезення мікробіологічних або інших біологічних агентів чи токсинів, інших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров`ю потерпілого).