Франківщина: чоловік потрапив до реанімації через укус змії
10:44, 23 травня 2016Новини регіонів
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В Івано-Франківській області через укус змії чоловік потрапив до реанімації.
Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, вчора, 21 травня, у селі Липівка Тисменицького району 32-річного чоловіка вкусила змія.
Потерпілого доставлено до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні Івано-Франківська.
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