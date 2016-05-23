Франківщина: чоловік потрапив до реанімації через укус змії

В Івано-Франківській області через укус змії чоловік потрапив до реанімації.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, вчора, 21 травня, у селі Липівка Тисменицького району 32-річного чоловіка вкусила змія. Потерпілого доставлено до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні Івано-Франківська.

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