На Львівщині чоловік постраждав від укусу змії
14:03, 23 травня 2016Новини регіонів
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На Львівщині від укусу змії постраждав 29-річний чоловік.
Стан постраждалого стабільний / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Львівській області, 21 травня о 17.25, жителя села Которино Жидачівського району з діагнозом «укус змії в руку» госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні.
Станом на 22 травня, стан постраждалого стабільний.
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