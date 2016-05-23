На Львівщині чоловік постраждав від укусу змії

На Львівщині від укусу змії постраждав 29-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Львівській області, 21 травня о 17.25, жителя села Которино Жидачівського району з діагнозом «укус змії в руку» госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні. Станом на 22 травня, стан постраждалого стабільний.

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