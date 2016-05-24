Запоріжжя: на дитину впав кам'яний хрест - рятують у реанімації

У Запорізькій області під час екскурсії по музею-заповіднику «Садиба Попова» на 8-річну школярку впав кам'яний козацький хрест.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, повідомлення про подію надійшло в правоохоронні органи 22 травня.

«22 травня о 14.35 у Василівський відділ поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області надійшло повідомлення від громадянина про те, що близько 09.40 під час екскурсії по Васильєвському історико-архітектурного музею – заповіднику «Садиба Попова» на його 8-річну дочку – ученицю однієї із запорізьких шкіл, впав Козацький хрест. В результаті дівчинка отримала тілесні ушкодження і доставлена в реанімаційне відділення Запорізької обласної дитячої лікарні», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, за даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки).

Як розповіли УНІАН у прокуратурі, причина відкриття кримінального провадження за цією статтею – первинна інформація про обставини події, згідно з якою, НП з дівчинкою сталася внаслідок того, що після прибуття в «Садибу Попова» діти тривалий час були фактично надані самі собі.

Читайте такожУ Львові травмована дитина в результаті падіння дерева під час урагану«За попередніми даними, організатор екскурсійної програми доставив групу школярів у «Садибу Попова» більш ніж на півгодини раніше, ніж планувалося. У підсумку, коли діти вийшли з автобусів, вони виявилися надані самі собі. Вони почали бігати і фотографуватися, в тому числі і забираючись на Козацький хрест, який не витримав – впав і придушив дівчинку», - сказали в прокуратурі.