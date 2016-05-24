У столичному дитсадку 6 дітей захворіли на гостру кишкову інфекцію

Групове захворювання гострою кишковою інфекцією зафіксоване серед вихованців дитячого садка № 276 в Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє Державна санітарно-епідеміологічна служба України.

Читайте такожУ Краматорську малюки отруїлися у дитсадку "Білизною"Зазначається, що постраждали 6 дітей. З них в Київську дитячу лікарню №1 з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» у стані середньої тяжкості були госпіталізовані 5 дітей. Ще одна дитина з легкою формою перебігу лікується вдома.

Читайте такожУ Львівській області на весіллі отруїлися 14 осібМедична допомога надається в необхідному обсязі, зазначається в повідомленні СЕС.

З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації працівниками Держсанепідслужби провели санітарно-епідеміологічне обстеження осередку захворювання. Фахівці перевіряють версію поширення інфекції, пов'язану з харчуванням у цьому закладі.