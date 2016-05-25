Луганщина: жінку, що покинула новонароджену дочку в під'їзді, ув'язнять на 3 роки

Біловодський районний суд Луганської області 23 травня засудив до трьох років позбавлення волі жительку Станично-Луганського району, яка залишила новонароджену доньку в сумці в під'їзді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідуванням, яке велося за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці), встановлено, що наприкінці листопада 2015 року місцева жителька без професійної медичної допомоги в домашніх умовах народила дівчинку.

З метою приховати факт народження дитини, обвинувачена спочатку перенесла її до приміщення літньої кухні, що не опалювалося, а потім перевезла й залишила в сумці в під'їзді житлового будинку.

Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження, які мали загрозу для її життя.

Зараз долею дівчинки опікуються родичі.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада до Станично-Луганського відділу поліції диспетчер швидкої медичної допомоги повідомив, що в смт Станиця Луганська в під'їзді по вул. 5-а лінія знайдено сумку, в якій знаходилася жива новонароджена дівчинка. Немовля було доставлено до районної лікарні з діагнозом: переохолодження та ампутаційна кукса правого передпліччя.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли 31-річну жительку с. Валуйське (Станично-Луганський район), яка пояснила, що дитину народила самостійно за місцем проживання й вирішила її залишити у зв'язку з тим, що вже має трьох дітей віком від 3 до 7 років.