У Львівській області 51-річний чоловік госпіталізований після укусу змії

Стан потерпілого – стабільний середньої тяжкості.

У Львівській області 51-річний чоловік госпіталізований після укусу змії. Як повідомили УНІАН у прес-центрі головного управління ДСНС у Львівській області, 24 травня в реанімаційне відділення Радехівської районної лікарні з діагнозом укус змії в руку госпіталізований житель села Шайноги Радехівського району. Стан потерпілого – стабільний середньої тяжкості.

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