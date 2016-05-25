У Львівській області 51-річний чоловік госпіталізований після укусу змії

12:46, 25 травня 2016
Новини регіонів
2455

Стан потерпілого – стабільний середньої тяжкості.

Диагноз - укус змеи в руку / Фото: vitaest-s.ru

У Львівській області 51-річний чоловік госпіталізований після укусу змії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі головного управління ДСНС у Львівській області, 24 травня в реанімаційне відділення Радехівської районної лікарні з діагнозом укус змії в руку госпіталізований житель села Шайноги Радехівського району.

Стан потерпілого – стабільний середньої тяжкості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter