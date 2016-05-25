У Львівській області 51-річний чоловік госпіталізований після укусу змії
12:46, 25 травня 2016Новини регіонів
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Стан потерпілого – стабільний середньої тяжкості.
Діагноз - укус змії в руку / Фото: vitaest-s.ru
У Львівській області 51-річний чоловік госпіталізований після укусу змії.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі головного управління ДСНС у Львівській області, 24 травня в реанімаційне відділення Радехівської районної лікарні з діагнозом укус змії в руку госпіталізований житель села Шайноги Радехівського району.
Стан потерпілого – стабільний середньої тяжкості.
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