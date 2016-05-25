У київському дитсадку - масове харчове отруєння дітей

У Святошинському районі Києва зареєстровано групове захворювання гострою кишковою інфекцією серед вихованців дитячого навчального закладу №276.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте такожУ столичному дитсадку 6 дітей захворіли гострою кишковою інфекцієюВідзначається, що «з клінічними проявами гострої кишкової інфекції в заклади охорони здоров'я звернулося 10 дітей, з яких п'ятеро в стані середньої важкості госпіталізували в Київську міську дитячу клінічну лікарню №1».

Інші діти з легким перебігом хвороби отримують лікування в амбулаторних умовах, повідомили в Держпродпотребслужбі.