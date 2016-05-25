У київському дитсадку - масове харчове отруєння дітей

15:07, 25 травня 2016
Новини регіонів
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З клінічними проявами гострої кишкової інфекції в заклади охорони здоров'я звернулося 10 дітей, з яких п'ятеро в стані середньої важкості госпіталізували.

Зарегистрировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией / Фото: УНИАН

У Святошинському районі Києва зареєстровано групове захворювання гострою кишковою інфекцією серед вихованців дитячого навчального закладу №276.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте такожУ столичному дитсадку 6 дітей захворіли гострою кишковою інфекцієюВідзначається, що «з клінічними проявами гострої кишкової інфекції в заклади охорони здоров'я звернулося 10 дітей, з яких п'ятеро в стані середньої важкості госпіталізували в Київську міську дитячу клінічну лікарню №1».

Інші діти з легким перебігом хвороби отримують лікування в амбулаторних умовах, повідомили в Держпродпотребслужбі.

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