Стан постраждалих в Одесі від вибуху в 5-поверховому будинку стабільний

Стан постраждалих в Одесі 23 травня від вибуху в 5-поверховому будинку оцінюється як стабільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ігор Шпак.

За його словами, у всіх чотирьох госпіталізованих стан стабільний і є надія на сприятливий результат.

Зокрема, 6-річна дівчинка, яка перебуває в опіковому відділенні МКЛ №10, 10% опіків поверхні тіла (голови, шиї й тулуба) – у свідомості.

«Вже встановлено, що у дитини опіки 1-2 ступеня. Їй вчора перелили альбумін, який виділено безплатно на станції переливання крові. Дівчинка зараз не має потреби в препаратах крові. Прогноз щодо одужання і якості життя – сприятливий», - сказав Шпак.

За його словами, 21-річний чоловік, який постраждав найбільше - у нейрохірургічному відділенні МКЛ №11. У молодої людини - тяжка відкрита черепно-мозкова травма, забій потиличної області, множинні забої обличчя та тулуба. «Хлопець залишається у свідомості. З хлопцем і його мамою вчора працював психолог», - зазначив Шпак.

В університетську клініку поміщено 90-річну жінку, у якої скальпована рана гомілки.

Читайте такожНа Донеччині внаслідок вибуху побутового газу загинуло двоє дітей«Молода жінка, яка отримала струс мозку і забої тулуба, в задовільному стані. Сподіваємося, що найближчим часом можна буде говорити про виписку», - сказав керівник департаменту.

Як повідомляв УНІАН, увечері 23 травня Одесі на вулиці Посмітного, 20 стався вибух у житловому 5-поверховому будинку, в результаті якого загинули двоє людей, поранені четверо, серед яких 6-річна дівчинка. Вибухом повністю зруйновано 8 квартир і салон краси, вибито шибки в під'їздах будинку і зруйновано 2 балкони. Також ударною хвилею вибило шибки в сусідніх будинках, пошкоджено 2 автомобілі, що були припарковані у дворі.

Влада обіцяє надати постраждалим відповідну матеріальну допомогу.

У регіональному головному управлінні Нацполіції повідомили, що імовірна причина НП – вибух газового котла. У мерії повідомили, що попередня причина вибуху – витік газу.