143,5 тис. наборів виживання видали мобільні бригади Штабу Ахметова за 1 рік

143,5 тисячі наборів виживання за 1 рік роботи жителям сіл Донецької області видали мобільні бригади Штабу Ріната Ахметова. Як повідомили УНІАН у прес-службі Штабу, про це в ході онлайн-конференції розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу.

Допомогу вдалося доставити в 425 населених пунктів. Це «сіра зона», райони на непідконтрольній території, а також міста на мирній території області, де багато переселенців. Всього волонтери подолали 60 тисяч кілометрів сільських доріг.

«Завданням, поставленим Рінатом Ахметовим, було допомогти якомога більшій кількості жителів – людям похилого віку, дітям, інвалідам. І Штаб знайшов найефективніший спосіб доставки допомоги в глибинку. За допомогою мобільних бригад нам вдалося видати продукти величезній кількості людей. Вони забуті і покинуті. У «сірій зоні» тривають бойові дії, зруйновані будинки. І люди там не живуть, а виживають. Для них дуже важливо, що про них пам'ятають і забезпечують найнеобхіднішим», – розповіла Римма Філь.

Волонтери вже привезли продукти в «гарячі точки», де не припиняються бойові дії, але як і раніше залишаються місцеві жителі. Це Піски, Дослідне, Авдіївка, Кодема, Кірове, Очеретине, Водяне, Новотроїцьке, Гранітне, Верхнеторецьке, Виноградне, Чермалик, Федорівка, Мирне, Харчовик, Майорськ, Погоди.

Читайте такожБільш як 200 фур з продуктами в квітні відправив Штаб Ахметова на ДонбасЖителі «сірої зони» – в основному люди похилого віку, інваліди. Багато сімей з маленькими дітьми. У селищі Досвідне, в 500 метрах від місця видачі допомоги йшли бойові дії. Але люди не звертали уваги на вибухи снарядів. Отримавши набір виживання, розпаковували продукти і неподалік розкладали багаття, щоб приготувати їжу. Виявилося, що жителям села щодня доводиться так харчуватися. Газу і електрики в селищі немає вже більше року. Всього там залишилося 43 людини, які живуть в підвалі зруйнованої триповерхівки.

Більшість волонтерів мобільних бригад – родом з Донбасу. Вони як ніхто інший розуміють і відчувають біль від того, що відбувається. Майже всі мають сім'ї, маленьких дітей. Один з волонтерів – хлопець з обмеженими можливостями, не чує і не говорить.

«У нас 3 мобільні бригади, які працюють по обидві сторони лінії зіткнення. Це 15 осіб, двоє з них – жінки. Війна не тільки розлютила людей, але і багатьох зробила чутливішими до болю і біди інших. Ці люди стали волонтерами за покликом серця. Під час війни їх всіх об'єднало одне бажання – допомагати людям. Заради цієї мети вони готові ризикувати життям і продовжують свої виїзди. Вся актуальна інформація про найближчі виїзди бригад оновлюється на сайті Гуманітарного штабу», – розповіла Римма Філь.