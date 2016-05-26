У дитячому садку Луцька отруїлися малята

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Держсанепідслужби у Волинській області, протягом 23-24 травня до медичних закладів госпіталізовано 4 дітей, троє - до Волинської обласної інфекційної лікарні, одна дитина - в Луцьку центральну районну лікарню та ще одна дитина лікується амбулаторно. Всі вони з дошкільного навчального закладу №19 Луцька. Дата останнього відвідування – 20 травня. Випадки захворювання зареєстровані у чотирьох групах вікової категорії 4-6 років.

Як зазначається в повідомленні, всі хворі мають прояви гострої кишкової інфекції: підвищення температури тіла (до 37-39 градусів), скарги на блювання, частий стілець, болі в області епігастрію. Чотирьом хворим встановлено попередній діагноз «гастроентероколіт», одній дитині - «харчова токсикоінфекція».

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«У осередку проведено санітарно-епідеміологічне обстеження. Під час обстеження для лабораторного дослідження відібрано матеріал від 8 працівників дошкільного закладу. Діти та персонал оглянуті інфекціоністом, нових хворих не виявлено. Забрано для бактеріологічного дослідження 10 харчових продуктів, 100 змивів, 13 проб питної води (з них 4 – на вірусологічне дослідження)», - зазначили у прес-службі Головного управління Держсанепідслужби у Волинській області.